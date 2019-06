Atrizes de 'Friends' se reencontram e fãs se empolgam

Courteney Cox, que interpretou Monica Geller em "Friends", comemorou 55 anos neste sábado, 15, ao lado de amigos queridos. Entre eles, estavam as outras duas mulheres que atuaram no núcleo principal da série: Jennifer Aniston e Lisa Kudrow.



Ela publicou uma foto das três no Instagram neste domingo, 16, o que deixou muitos fãs animados.



"Quão sortuda eu sou de comemorar meu aniversário com essas duas? Eu amo vocês, meninas. Muito", disse Courteney na legenda da imagem.



No Twitter, a foto foi compartilhada por várias pessoas que se empolgaram com o encontro.



Um internauta resgatou uma foto antiga das três atrizes juntas e compartilhou junto com a foto divulgada por Courteney Cox: "Desde sempre e para sempre", escreveu o internauta.