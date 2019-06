Governo formaliza exoneração de Santos Cruz e publica nomeação de general Ramos

O Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, 14, formaliza a exoneração do general Carlos Alberto dos Santos Cruz do cargo de ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência e publica a nomeação de seu substituto, o também general Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira.



Alvo de ataques do escritor Olavo de Carvalho e do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), Santos Cruz foi demitido na quinta-feira, 13, pelo presidente Jair Bolsonaro durante almoço no Palácio do Planalto.



O diálogo ocorreu pouco antes de Bolsonaro viajar para Belém (PA), com a presença também dos ministros do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno Ribeiro, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva.



Santos Cruz vinha acumulando desgaste desde que reagiu às críticas de Olavo, mas não foi endossado por Bolsonaro.



Ele integrava o núcleo duro do Planalto e é o primeiro ministro militar a deixar o governo.