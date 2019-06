Lula: general que não é nacionalista não merece ser general

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em entrevista exibida pela Rede TVT na noite desta quinta-feira, 13, que general que não é nacionalista não merece ser general. Na crítica à ala militar do governo do presidente Jair Bolsonaro, Lula disse que general que aceita se subordinar a um presidente que bate continência para a bandeira dos Estados Unidos não merece ser general.



O ex-presidente disse que sempre teve uma boa relação com os militares e que é preciso ter consciência de que eles existem para defender a soberania nacional.



Mídia



O ex-presidente também defendeu a regulação dos meios de comunicação e fez críticas à Rede Globo. "É preciso regular os meios de comunicação, não podem poucas famílias serem donas dos meios de comunicação."



Judiciário



Na entrevista, Lula criticou o sistema judiciário, em especial, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Ministério Público (MP). "A bem deste País, a Suprema Corte tem que ter coragem de assumir papel de guardiã da Constituição", e, mais tarde, disse, "eu espero que a Suprema Corte recupere o padrão de confiança que nunca pode perder". À Operação Lava Jato, Lula teceu mais críticas: "(O procurador Deltan) Dallagnol não poderia mais pegar na Bíblia porque mentiu".



E fez uma provocação: "Eu não precisava de advogado. Se tem um cara que não precisava de defesa sou eu, porque o meu processo é 100% decisão política. Não tem nada de processo".