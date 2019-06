Moro deixa reunião com senadores sem falar com imprensa

O ministro da Justiça, Sergio Moro, participou de uma reunião nesta terça-feira, 11, com senadores do DEM, PL e PSC, que formam o bloco Vanguarda, na sede do Senado. O encontro durou mais de duas horas e, segundo os parlamentares, já estava agendado antes da divulgação de supostas comunicações dele mantidas com integrantes do Ministério Público, durante a operação Lava Jato, divulgadas pelo site The Intercept.



Seguranças fizeram um cordão de isolamento para que Moro pudesse sair do gabinete onde estava e chegar até o elevador. Sua saída foi tumultuada e ele não conversou com a imprensa.