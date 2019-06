General Villas Bôas sai em defesa da Lava Jato e de Sergio Moro

O ex-comandante do Exército Brasileiro General Villas Bôas publicou um texto em seu Twitter no qual sai em defesa da operação Lava Jato e do ministro da Justiça, Sergio Moro. O general da reserva disse que o momento atual é "preocupante" e chamou a Lava Jato de "esperança" para a normalização ética das relações institucionais do Brasil.



"Momento preocupante o que estamos vivendo, porque dá margem a que a insensatez e o oportunismo tentem esvaziar a operação Lava Jato, que é a esperança para que a dinâmica das relações institucionais em nosso País venham a transcorrer no ambiente marcado pela ética e pelo respeito ao interesse público. Expresso o respeito e a confiança no ministro Sergio Moro", escreveu o militar.



Desde a noite de domingo, 9, repercute a divulgação de supostas conversas entre Sergio Moro, então juiz da Lava Jato, com o procurador federal e coordenador da força-tarefa Deltan Dallagnol, além de outros diálogos entre procuradores. As conversas se deram no aplicativo Telegram e foram vazadas pelo site The Intercept.