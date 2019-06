'Vamos blindar a Câmara de qualquer crise', diz Maia no Twitter

(foto: Twitter/Reprodução)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou em sua conta no Twitter que vai "blindar a Câmara de qualquer crise". O deputado esteve presente no 5º Fórum de governadores na manhã desta terça-feira, 11, em Brasília, onde os chefes do Executivo estaduais discutiram a manutenção dos municípios e Estados na Reforma da Previdência.Maia ainda escreveu que todo o esforço e foco da Câmara estão na aprovação das reformas e de todos os projetos que são "essenciais para o Brasil". "Nada é mais importante do que o resgate da confiança, com o equilíbrio das contas públicas e a geração de empregos no país", completou o parlamentar.