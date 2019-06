Ajuste fiscal em MG não garante fim do parcelamento de salários de servidor

Secretário da Fazenda, Gustavo Barbosa, presta contas aos deputados estaduais na manhã desta terça-feira (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Mesmo com a adesão ao regime deda, onão tem ainda um horizonte para o fim dos parcelamentos dosdospúblicos e nem previsão sequer para a recomposição daspara o funcionalismo.Foi o que o, respondeu aos deputados estaduais em reunião para prestar contas nesta terça-feira (11) na Assembleia Legislativa.Também questionado pelos parlamentares, ele confirmou que o estado avalia mudar a“Hoje a Fazenda não tem como precisar quando poderemos voltar a pagar no 5º dia útil. A situação ée o que a gente tem feito é tentar antecipar a previsibilidade de pagamento”, afirmou Barbosa.O secretário deixou claro que a lei complementar que define a adesão à recuperação fiscal não proíbe que os servidores tenham recomposição pelas perdas inflacionárias. Mesmo assim, afirmou que não há previsão para que isso ocorra nos próximos anos.“A gente está tentando pagar osalário em dia. Talvez hoje seja mais primordial que isso aconteça. Assim como não tenho como dizer quando voltaremos a pagar nonão posso dizer quando teremos recomposição”, disse respondendo à pergunta repetida insistentemente por váriosDe acordo com o secretário, o estado tem hoje 77% da sua despesa gasta com. No início da exposição em que colocou o ajuste fiscal como a principal estratégia do governo de Minas para recuperar as finanças, o secretário afirmou que o déficit previdenciário é o maior problema de Minas Gerais.Segundo Barbosa, o pagamento dosrepresentou um rombo de cerca de R\$ 11,2 bilhões no ano passado e essecrescerá pra cerca de R\$ 18 bilhões este ano.Barbosa afirmou que Minas tem hoje uma relação de um servidor ativo por um aposentado e, para o sistema serl, seria preciso que essa proporção fosse de quatro por um.Para solucionar isso, o secretário admitiu que o estado pode mudar a contribuição previdenciária do servidor no estado, o que é uma das exigências dopara a adesão ao regime de recuperação fiscal.“Todas as possibilidades com relação ao sistema previdenciário, que hoje tem esse, a gente está avaliando. A gente tem que se adequar à lei complementar”, afirmou.A situação dos servidores públicos, que acompanharam a reunião com faixas e cartazes pedindo ao governador(Novo) para “não pagar a conta” do ajuste fiscal, foi a principal pauta de perguntas dos deputados para o secretário.Questionado pela deputada) se o governo teria a intenção de reduzir salários – diante de um questionamento feito aosobre o assunto – Barbosa negou.Mais uma vez, ele afirmou que o estado não abrirá mão dos recursos da compensação da, mas disse que o governo precisa de uma solução mais imediata. A gente entende que é necessário um ajuste fiscal. Estruturalmente temos um estado deficitário financeiramente”, disse.o (PT) afirmou que se houver congelamento dos salários e a contribuição previdenciária aumentar, será um “confisco” dos salários do servidor. “Nós estamos abertos a discutir caminhos mas não um único que penaliza os serviços públicos e os servidores”, disse.Barbosa teve que responder sobre ter estado à frente da recuperação fiscal do Rio de Janeiro, onde o governo chegou a ficar com quatro meses deno pagamento salarial.O líder de um dos blocos independentes,(MDB), afirmou que a solução para Minas Gerais passa pela política e disse esperar que ele “não a demonize como muitos no atual governo”. Segundo ele, o estado deve brigar por questões como a Lei Kandir, o investimento em ferrovias e a federalização de universidades e presídios em Minas.O secretário respondeu ao emedebista entender que a política é a forma de as coisas se resolverem. “Quando cheguei ao Rio o salário estava atrasado e quando saí entreguei a folha em dia”, disse. Barbosa reforçou que o estado precisa hoje de um ajuste fiscal e a discussão será trazida à Assembleia.