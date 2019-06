Sem PLN 4, suspenderemos pagamento a idosos no dia 25, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez um alerta agora há pouco no Twitter a respeito do projeto de lei (PLN) 4, que autoriza o crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões. Conforme ele, se o PL não for aprovado, o governo terá de suspender o pagamento de benefícios a idosos e pessoas com deficiência já no próximo dia 25. "Nos meses seguintes faltarão recursos para aposentadorias, Bolsa Família, Pronaf, Plano Safra...", acrescentou o presidente em seu Twitter.



Bolsonaro disse acreditar na "costumeira responsabilidade e patriotismo dos deputados e senadores na aprovação urgente da matéria", escreveu.



A Comissão Mista de Orçamento adiou para terça-feira (11) a nova tentativa de aprovar o projeto.