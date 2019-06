'Não existe bem maior do que liberdade e democracia' diz Bolsonaro no Rio

Em discurso durante cerimônia de cerimônia de formatura de sargentos da Marinha, no Rio, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que "não existe bem maior para um povo do que sua liberdade e sua democracia" e defendeu a possibilidade de todos galgarem as funções almejadas.



"Retornamos há pouco da Argentina. Não existe bem maior para um povo do que a sua liberdade e a sua democracia. E a possibilidade de todos, de todos, galgarem a função, o cargo ou a função ao qual se propuseram e lutaram por ela. Todos são honrados no Brasil, sem exceção. O Brasil mudou e mudou para melhor", disse Bolsonaro, em discurso de pouco menos de quatro minutos.



A cerimônia da formatura ocorre nesta sexta-feira, 7, no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA) da Marinha, no Rio. Cerca de 2,5 mil militares se formaram no curso de habilitação para a promoção a sargento, na presença de parentes e amigos. Bolsonaro presidiu a cerimônia e chegou a entregar prêmios aos melhores colocados no curso.