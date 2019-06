Bolsonaro: parlamentares desta gestão estão 'voltados para o interesse popular'

Em um novo aceno ao Congresso Nacional após recentemente voltar a criticar a classe política, o presidente Jair Bolsonaro, disse nesta quarta-feira, 5, que os deputados e senadores desta legislatura têm um "espírito diferente, voltado realmente para o interesse popular".



"Nós, juntos, temos como mudar o destino do Brasil. Este 'nós' é o povo, em primeiro lugar. Depois, essa classe política que agora tomou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Com espírito diferente, voltado realmente para o interesse popular", disse. O presidente participou da cerimônia de lançamento do programa "Juntos pelo Araguaia", em Aragarças (GO), nesta quarta-feira, 5.



Na terça-feira, 4, em um gesto de aproximação aos parlamentares, Bolsonaro entregou pessoalmente à Câmara dos Deputados um projeto de lei que muda o Código de Trânsito Brasileiro.



Nesta quarta, Bolsonaro aproveitou a oportunidade para também tecer elogios ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, em duas ocasiões. Em uma delas, disse que Maia é "nosso aliado em vários projetos" de interesse do governo. Em outra, afirmou que Maia é seu irmão. "Um pouquinho mais forte (risos), mas é meu irmão."



Nos últimos meses, Bolsonaro e Maia trocaram farpas a respeito da reforma da Previdência. Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo nesta semana, o presidente da Câmara voltou direcionar críticas ao governo. Segundo ele, sem uma agenda de reformas para o País, "vamos para o colapso". "Para que a gente possa dar solução para o colapso social, precisamos ter uma agenda que venha do Executivo", disse Maia.