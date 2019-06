Tribunal de Justiça de São Paulo julgou mais de 91 mil recursos em um mês

Em abril de 2019, o total de recursos julgados na 2ª Instância do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi de 91.039, dentre decisões colegiadas (68.872), decisões monocráticas (7.888) e recursos internos (14.279). Foram distribuídos 76.512 processos em 2ª Instância, o que representa uma média de 4.318 ações por dia, considerando 20 dias úteis do mês.



Entre janeiro e abril passados foram julgados 321.024 recursos e distribuídos 281.922. A Seção de Direito Privado do TJ-SP julgou 48.479 recursos. A Seção de Direito Público, 20.484; e a Seção Criminal, 18.377.



Já o Órgão Especial da Corte foi responsável por 192 julgamentos e a Câmara Especial por outros 3.507. Mais de 589 mil recursos seguem em andamento na TJ paulista.