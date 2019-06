'Crime organzado vende estupro de bebês no Brasil', diz ministra Damares Alves

Tem isso e muito mais no Na Lata, programa do canal da Antônia Fontenelle no YouTube. pic.twitter.com/e8vCbQBycU %u2014 Damares Alves (@DamaresAlves) 4 de junho de 2019

Medo

Estuprada aos 6 anos

Ministra Damares Alves (foto: Reprodução/Twitter)

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos,, usou sua conta no Twitter, na manhã desta terça-feira, para afirmar que anojá atingiu a seara do 'crime organizado'.De acordo com a ministra, além de colocarem preço em fotos de crianças, variando entre R$ 2 mil e R$ 50 mil, os criminosos vendem tambémde"Onão me quer no poder. Olha a minha cara de. Tenho medo, não", destaca a ministra.Ela termina o vídeo com uma advertência: "É bom entender que osnão querem essa ministra, por que ela vai abrir a caixinha e contar o que está no segredo''.Damares aproveitou o vídeo para contar, de novo, que ela própria foi vítima de estupro quando tinha seis anos. "Foi um horror. Aquilo mudou toda uma vida", disse ela.