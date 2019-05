Jucá e Maia irão a convenção do PSDB; Jereissati fala em grupo contra extremos

O PSDB ensaia uma reaproximação com o MDB e o DEM para tentar recuperar espaço no centro da política brasileira. O presidente nacional do MDB, Romero Jucá, e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmaram presença na convenção nacional tucana que ocorre nesta sexta-feira, 31, em Brasília, para eleger o ex-deputado Bruno Araújo como presidente nacional da sigla.



Ex-presidente do PSDB, o senador Tasso Jereissati (PSDB) afirmou que a presença do MDB e do DEM na convenção representa a necessidade de um grupo político que representa "a grande maioria silenciosa" da população.



"Estamos vivendo em um momento de extremos, a extrema direita de um lado extremamente radicalizada, intransigente e intolerante e a mesma coisa na esquerda. E a grande maioria silenciosa dos brasileiros não está em nenhuma dessas extremidades", disse o senador ao chegar para a convenção.



Comentando o posicionamento do PSDB em relação ao governo do presidente Jair Bolsonaro, o senador afirmou que a legenda tucana tem uma visão de economia "muito próxima" do ministro da Economia, Paulo Guedes, mas está "muito distante" do núcleo político do governo em termos ideológicos, comportamentais e sociais.