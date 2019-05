Correção: Vinte e nove senadores registram voto a favor de Coaf com Moro

O senador Sérgio Petecão é integrante do PSD, e não do PSC, como constou em nota publicada às 23h07. Com isso, seis senadores do PSD - e não cinco - registraram voto favorável à manutenção do Coaf com o ministro Sérgio Moro. Segue versão corrigida:





Após o Senado aprovar a reforma administrativa tirando o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Justiça e Segurança Pública e devolvendo o órgão para o Ministério da Economia, 29 senadores fizeram questão de registrar o voto favorável à manutenção do órgão com o ministro Sergio Moro.



Os nomes foram citados em plenário pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). A votação ocorreu após apelo do governo para que o Senado aprovasse o mesmo texto que passou pela Câmara e evitasse que a medida provisória perdesse a validade - o que poderia ocorrer no próximo dia 3.



Entre os parlamentares que insistiram em registrar seu posicionamento apesar de a votação do destino do Coaf ter sido simbólica, estão seis senadores do Podemos, seis do PSD e três do PSDB (confira a lista completa abaixo).



Após a sessão, o presidente do Senado comemorou a votação e fez questão de lembrar que, se o item sobre o Coaf fosse para votação nominal, 30 votos entre os 78 senadores presentes não seriam necessários para reverter o cenário. "Quanto é 30 de 78? Como tem maioria? Eram 48 contra 30", disse. Questionado sobre o líder do PSB, Jorge Kajuru (GO), que protestou contra o Senado "carimbar" o texto da Câmara, Alcolumbre comentou que o parlamentar goiano "precisa entender que o presidente da República fez um apelo para o Senado".



Senadores que registraram posicionamento a favor de manter o Coaf no Ministério da Justiça:



Rodrigo Cunha (PSDB-AL)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Antonio Anastasia (PSDB-MG)



Jorge Kajuru (PSB-GO)

Leila Barros (PSB-DF)



Fabiano Contarato (Rede-ES)

Randolfe Rodrigues (Rede-ES)

Flávio Arns (Rede-PR)



Omar Aziz (PSD-AM)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Arolde de Oliveira (PSD-RJ)

Otto Alencar (PSD-BA)

Carlos Viana (PSD-MG)

Sérgio Petecão (PSD-AC)



Eduardo Girão (Pode-CE)

Alvaro Dias (Pode-PR)

Lasier Martins (Pode-RS)

Styverson Valentim (Pode-RN)

Rose de Freitas (Pode-ES)

Oriovisto Guimarães (Pode-PR)



Dário Berger (MDB-SC)

Simone Tebet (MDB-MS)

Luiz do Carmo (MDB-GO)



Marcos do Val (Cidadania-ES)

Alessandro Vieira (Cidadania-ES)



Jorginho Mello (PL-SC)

Espiridião Amin (PP-SC)

Telmário Mota (PROS-RR)

Reguffe (sem partido-DF)