Tasso Jereissati critica 'picuinha' entre Poderes e defende pacto

O senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) criticou, em entrevista ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o que chamou de "picuinhas" entre o governo, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal (STF) e defendeu o pacto proposto pelo presidente do STF, Dias Toffoli, discutido na manhã desta terça-feira, 28.



"É necessário que haja o efeito prático", afirmou o tucano. "O País com um número recorde de desempregados, andando de lado e as instituições aqui fazendo picuinha entre si... mais do que esperar, é necessário que haja essa colaboração urgente entre as instituições", declarou.



Para ele, há ambiente para o pacto resultar na aprovação de reformas. "O ambiente é o País. Hoje nossa obrigação é pensar no País e não em quem tem que protagonismo e não tem, fulano falou isso, fulano falou aquilo. Precisamos sair dessas coisas menores e pensar no País."