Chefes dos Poderes já estão reunidos no Alvorada

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ); do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, já chegaram ao Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (28), onde se reúnem com o presidente Jair Bolsonaro para um café da manhã. O ministro da Economia, Paulo Guedes, da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, também estão na residência oficial da Presidência.



A ideia de Bolsonaro é tentar uma reaproximação com os chefes dos Poderes, propondo um "pacto pelo Brasil" e a favor das reformas da Previdência e tributária, além do apoio a projetos sobre segurança pública, conforme havia sugerido Toffoli.



Nos bastidores, integrantes do Congresso e do Judiciário avaliam que, mesmo com desconfianças em relação a Bolsonaro, é necessário investir rapidamente em um acordo para evitar que as crises política e econômica se aprofundem.



Em outubro do ano passado, o Broadcast Político revelou a intenção de Toffoli em realizar um pacto entre os Poderes, para garantir a realização de reformas capazes de recuperar o quadro econômico brasileiro. À época, ainda antes do segundo turno eleitoral, o presidente da Corte afirmou que era preciso pensar o futuro do País "naquilo que tem de essencial, que é a responsabilidade fiscal e o combate à dívida pública",



O convite de Bolsonaro foi feito um dia após as manifestações de rua pró-governo terem como alvo membros do Congresso Nacional e do Judiciário. No atos, os manifestantes defenderam a realização de reformas como da Previdência e tributária.