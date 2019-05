Manifestações foram 'extremamente significativas e históricas', diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) voltou a demonstrar apoio às manifestações ocorridas no domingo, 26, em defesa de pautas de seu governo. Pelo Twitter, o presidente disse que as manifestações foram "expressivas" e favoráveis a reformas consideradas impopulares.



"A população mostrou-se extremamente consciente. A peculiaridade deste evento torna injustificável qualquer tentativa de minimizá-lo", escreveu o presidente. Para Bolsonaro, a peculiaridade das manifestações consiste no fato de que "não há no País outro movimento com estrutura tão sólida e organizada quanto a esquerda" e que, apesar disso, os protestos de domingo conseguiram "o mesmo espontaneamente, inspirando-se apenas no bem comum".



O presidente ainda ressaltou que as manifestações tiveram "a desinformação e a falta de apoio de diversos setores" como adversárias, o que, na sua opinião, dá caráter "extremamente significativo e histórico" à mobilização. "Não podemos ignorar", encerrou Bolsonaro.