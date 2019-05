Apoiadores do governo Bolsonaro sobem hashtag 'Brasil nas ruas'

Apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro (PSL) estão mobilizados no Twitter neste domingo, 26. Dos dez assuntos mais comentados na rede social, a hashtag "Brasil nas ruas" em apoio às manifestações que ocorrem em todo o País está em primeiro lugar.



Entre os assuntos mais comentados no mundo, a mesma hashtag consta no segundo lugar do ranking. Nas postagens referentes à hashtag, usuários da rede social publicam fotos de protestos que acontecem em cerca de 50 cidades brasileiras e menções de apoio às reformas propostas pelo governo.