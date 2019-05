Justiça bloqueia R$ 3,5 bi do MDB, do PSD e de políticos alvos da Lava-Jato

Deputado Eduardo da Fonte é um dos políticos que teve os bens bloqueados (foto: Gabriela Korossy/Câmara dos Deputados) O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF-4) determinou o bloqueio de R$ 3,5 bilhões do MDB, PSD e de políticos ligados às legendas. A decisão ocorreu no âmbito de uma investigação que apura desvios na Petrobras.









Sérgio Guerra (PSDB/PE) e Eduardo Campos (PSB/PE), que já morreram, também tiveram bens bloqueados.



O total de R$ 1,8 bilhão foi retido em bens e contas do MDB e de políticos ligados ao partido. Já do PSD, são R$ 816 milhões. As empresas Queiróz Galvão e Ambiental também são alvos da ação.





De acordo com o TRF-4, foi identificado um grande esquema político que consiste na prática de improbidade administrativa de políticos e servidores públicos para lesar os cofres da Petrobras.



O bloqueio do montante ocorre "para garantir a efetividade do resultado final da ação – em que apurada a existência de um amplo esquema criminoso, com prejuízos expressivos para toda a sociedade".