Bolsonaro retorna do Chile e desembarca em Brasília

Após visita oficial ao Chile, o presidente Jair Bolsonaro está de volta a Brasília. Bolsonaro chegou por volta das 20h na capital federal e seguiu direto para o Palácio da Alvorada, uma das residências oficiais da Presidência. A assessoria de imprensa do Palácio do Planalto não informa se ele tem previsão de compromissos oficiais ao longo do fim de semana ou se receberá autoridades.



A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, desistiu de acompanhar o marido na viagem ao Chile e recebe visitas na residência na noite deste sábado. Ontem foi aniversário da primeira-dama e havia expectativa de que ela fizesse uma comemoração discreta.