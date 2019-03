O Ministério Público Federal vai denunciar na semana que vem o ex-presidente Michel Temer por peculato, corrupção e lavagem de dinheiro. Segundo a procuradora Fabiana Schneider, o ex-presidente chefiava uma organização criminosa que roubou dos cofres públicos por cerca de 40 anos.



Schneider confirmou que conversas telefônicas do ex-presidente foram monitoradas durante um período anterior à prisão. Segundo ela, no entanto, o conteúdo não foi ainda analisado.



A procuradora voltou a defender a prisão preventiva, criticada por alguns juristas. "O crime de colarinho branco é diferenciado", explicou. "Era uma organização criminosa com contratos em andamento, com promessas de pagamento."