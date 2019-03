TRF 2ª região deve julgar nesta sexta habeas apresentado pela defesa de Temer

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) deve julgar ainda nesta sexta-feira, 22, o pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Michel Temer. O ex-presidente foi preso na quinta-feira, 21, em operação da Lava Jato e está detido na Superintendência da Polícia Federal no Rio. Existe a previsão de que ele preste depoimento ainda nesta sexta.



O ex-presidente está preso em uma sala da corregedoria, no terceiro andar do prédio. De acordo com o site G1, é uma das poucas salas da sede da PF no Rio que tem banheiro privativo. A sala, de 20 metros quadrados, tem frigobar e ar condicionado. Uma televisão será instalada no local.



Ainda segundo o site, o ex-presidente teria recusado o jantar na noite de quinta-feira, informando os agentes de que estaria sem fome. Temer recebeu a visita do ex-ministro da Secretaria de Governo e aliado Carlos Marun.



Ex-ministro de Temer e ex-governador do Rio, Moreira Franco também foi preso na quinta-feira, na mesma operação da Lava Jato. Ele está detido em Niterói, município vizinho do Rio, na mesma unidade em que se encontra o ex-governador Luiz Fernando Pezão.



Originalmente, Temer também seria enviado para lá. Mas, diante de um pedido de sua defesa, o juiz Marcelo Bretas autorizou a sua permanência na sede da PF em sala diferenciada - a exemplo do que aconteceu com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está preso na Superintendência da PF em Curitiba.