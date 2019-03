Cadeia para quem envergonhou a política, diz Major Olímpio sobre prisão de Temer

O senador Major Olímpio (SP), líder do PSL no Senado, disse em vídeo gravado e divulgado por sua assessoria de imprensa que a prisão do ex-presidente Michel Temer (MDB) é um indicativo de que "o Brasil está mudando". Na avaliação do senador, é preciso passar o País a limpo.



"Cadeia para todos aqueles que dilapidaram o patrimônio do povo brasileiro, envergonharam a política e nesse momento tem que pagar sim na Justiça. Não interessa se é ex-presidente, se era ministro, membro do Poder Executivo, do Legislativo e até mesmo do poder Judiciário."



A prisão de Temer foi feita no âmbito da Operação Lava Jato e tem como base a delação do doleiro Lúcio Funaro. O ex-ministro Moreira Franco também foi preso.