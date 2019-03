Presidente Bolsonaro deixa Palácio da Alvorada e segue para Planalto

O presidente Jair Bolsonaro deixou nesta tarde o Palácio da Alvorada e seguiu para o Planalto. O vice-presidente Hamilton Mourão disse que Bolsonaro irá pessoalmente ao Congresso entregar o projeto que trata da reestruturação da previdência dos militares. A assessoria do Planalto, no entanto, não confirma essa informação.



A previsão oficial é que o texto seja entregue às 15h30 pelos ministros da Economia, Paulo Guedes, e da Defesa, Fernando Azevedo.



Bolsonaro chegou ao Brasil nesta manhã após visita oficial aos Estados Unidos e, durante a manhã, discutiu com ministros e técnicos a proposta da previdência dos militares. Antes de seguir para o Planalto, ele recebeu o filho, senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), e em seguida o ministro da Educação, Vélez Rodriguez.