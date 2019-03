Em SP, Mourão cumpre agenda acompanhado do presidente do PRTB

O presidente da República em exercício, General Hamilton Mourão (PRTB), está acompanhado do dirigente de sua legenda, Levy Fidelix, em sua viagem oficial a São Paulo nesta segunda-feira, 18. Mourão está no exercício do cargo desde ontem, quando o presidente Jair Bolsonaro viajou para os Estados Unidos.



O primeiro compromisso foi um almoço no Palácio dos Bandeirantes com o governador João Doria (PSDB). O cardápio da conversa, segundo eles, foi a reforma da Previdência. "Não foi um encontro político. Não temos alinhamento partidário com o partido do presidente, mas com o Brasil", disse Doria em pronunciamento aos jornalistas.



Fidelix se posicionou estrategicamente ao lado de Mourão no púlpito em frente às câmeras, mas nenhum deles respondeu perguntas.



O dirigente do PRTB seguirá com o presidente em exercício para outras duas agendas na capital paulista: um encontro com empresários suecos e um jantar no clube Hebraica.



Desde a posse do novo governo, Levy Fidelix, que não conseguiu se eleger deputado federal em 2018, tem atuado ao lado de Mourão e conta até com um espaço para despachar na vice-presidência. O líder do PRTB faz a ponte entre o vice e os políticos.



Conferência



Nesta tarde, Mourão participa de uma conferência com executivos e investidores, promovida pela Embaixada da Suécia. O evento é fechado à imprensa. Não há previsão de que Mourão fale com jornalistas.