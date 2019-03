Silas Câmara é eleito presidente da Comissão de Minas e Energia, com 36 votos

O deputado Silas Câmara (PRB-AM) foi empossado na noite desta quarta-feira, 13, presidente da Comissão permanente de Minas e Energia na Câmara. A comissão tem 48 membros. A maior parte do PSL, com 28 nomes, além de 10 do PDT, 9 do PT e um do partido Novo.



Além dele, já foram eleitos também Marco Feliciano (Pode-SP), como presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, e Capitão Augusto (PR-SP), da Comissão de Segurança Pública.



A Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da Câmara elegeu o deputado Bosco Saraiva (SD-AM). Para a 1ª vice foi eleito o deputado Otaci Nascimento (SD-RR).