Além da CCJ, PSL fica com a presidência de outras três comissões na Câmara

O partido de Jair Bolsonaro, o PSL, acabou ficando com quatro comissões permanentes na Câmara. Além da principal delas, a de Constituição, Cidadania e Justiça (CCJ), que será presidida por Felipe Francischini (PSL-PR), o partido leva ainda a de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que deve ficar com Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), e a de Fiscalização Financeira e Controle.



Os líderes definiram na tarde desta terça-feira, 12, o desenho em reunião. O número maior do que o previsto de presidências para o PSL foi um acordo para que o MDB pudesse liderar a considerada segunda mais importante da Casa, a de Finanças e Tributação (CFT), para Sérgio Souza (MDB-PR). O partido fica também com o colegiado de Turismo.



O partido de Rodrigo Maia (DEM-RJ), que já conta com três ministérios no governo, além da presidência do Senado e da Câmara, ficou apenas com a Comissão de Viação e Transportes. A Comissão de Agricultura ficou com o PP e deve ser liderada pelo ex-ministro da Agricultura, durante o primeiro mandato de Dilma Rousseff (PT), Neri Geller (PP-RS). O partido de Arthur Lira (PP-AL) fica também com a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia.



Na oposição, o PT conseguiu a liderança de três colegiados que eram pleiteados pelo partido: Cultura, Direitos Humanos e Legislação Participativa. O PDT abocanhou a de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. Os tucanos ficaram com a de Educação, para Pedro Cunha Lima (PSBD-PA).



Confira a lista completa das comissões e os partidos que ficaram com a presidência de cada uma delas:



Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural - PP

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática - PDT

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - PSL

Comissão de Cultura - PT

Comissão de Defesa do Consumidor - PR

Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher - PTB

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa - PSB

Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência - PSL

Comissão de Desenvolvimento Urbano - Podemos

Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços - SD

Comissão de Direitos Humanos e Minorias - PT

Comissão de Educação - PSDB

Comissão do Esporte - PSD

Comissão de Finanças e Tributação - MDB

Comissão de Fiscalização Financeira e Controle - PSL

Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia - PP

Comissão de Legislação Participativa - PT

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - PSB

Comissão de Minas e Energia - PRB

Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional - PSL

Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado - PR

Comissão de Seguridade Social e Família - PSD

Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público - PCdoB

Comissão de Turismo - MDB

Comissão de Viação e Transportes - DEM