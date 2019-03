Maia se reúne com líderes nesta tarde para definir comando de comissões

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), comandará uma reunião na tarde desta terça-feira, 12, com os líderes dos partidos para definir os comandos das 25 comissões temáticas da Casa. O encontro servirá para que os parlamentares batam o martelo também em relação à composição dos colegiados.



As comissões serão instaladas nesta quarta e quinta. A mais importante delas é a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que ficará sob o comando do PSL. O deputado Felipe Francischini (PR) será o presidente neste ano e a deputada Bia Kicis (DF) será a vice. Todos os projetos e propostas que passam pela Câmara têm sua tramitação iniciada na CCJ, inclusive a reforma da Previdência. A comissão será instalada na quarta, às 10h.



Já a Comissão de Meio Ambiente, por exemplo, está sendo disputada pelo PSB e pelo PT. A comissão de Direitos Humanos também está entre o PT e o Podemos.