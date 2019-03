Bolsonaro recebe presidente do Paraguai

O presidente Jair Bolsonaro recebe nesta terça-feira, 12, o presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, no Palácio do Planalto. Os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Justiça, Sergio Moro, do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da Secretaria-Geral, Floriano Peixoto, também participam da cerimônia de recepção. No encontro, Bolsonaro fez fotos ao lado do presidente do Paraguai e o apresentou aos ministros presentes. Em seguida, teve início uma reunião.