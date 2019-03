Bruno Covas se licencia da prefeitura de SP por uma semana

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil )

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, anunciou nesta sexta-feira, 8, que estará de licença do cargo entre os dias 9 e 15 de março.O motivo do afastamento não foi divulgado e a licença não será remunerada.Neste período, o presidente da Câmara, vereador Eduardo Tuma (PSDB) assumirá a prefeitura da cidade. Covas, que assumiu o cargo após a renúncia do então prefeito João Doria para concorrer ao governo estadual, não tem vice.Tuma foi eleito em dezembro do ano passado para a presidência da Câmara, obtendo votos de 51 dos 55 parlamentares."Em ofício enviado hoje à Câmara Municipal, o prefeito Bruno Covas comunicou que estará de licença do cargo, com prejuízo dos vencimentos, entre os dias 9 e 15 deste mês. Neste período, o presidente da Câmara, Eduardo Tuma, assumirá o cargo."