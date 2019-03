Mesmo sendo dado sazonal, Bolsonaro exalta superávit do Governo em janeiro

O presidente Jair Bolsonaro exaltou o resultado primário do Governo Central de janeiro (R$ 30,238 bilhões) em sua conta no Twitter nesta terça-feira (5). "Nós estamos mudando o Brasil", escreveu o presidente.



O desempenho positivo do primeiro mês do ano, contudo, é sazonal, conforme destacou o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, na última quarta-feira (27), dia da divulgação do dado. "É tradicional haver superávit em janeiro. Não se pode tomar o resultado de janeiro como base para o ano", disse Mansueto.



O superávit de janeiro deste ano foi o segundo maior da série histórica iniciada em 1997, perdendo para o mesmo período de 2018 (R$ 30,842 bilhões).



Em seu texto, Bolsonaro disse que resgatar o crescimento da economia é um dos primeiros passos rumo à prosperidade e projetou aumento de investimentos no País. "Se tudo correr como planejamos, avançando nas mudanças necessárias, o Brasil aumentará consideravelmente seus investimentos. Ganha a população brasileira."