Juan Guaidó chega ao Planalto para visita a Bolsonaro

O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, acaba de chegar ao Palácio do Planalto para se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, também participará.



Antes, Guaidó almoçou na residência oficial do embaixador do Canadá e se reuniu com embaixadores de países que o reconhecem como presidente interino da Venezuela na representação da União Europeia no Brasil. Antes de chegar para o encontro com Bolsonaro, Guaidó fez uma parada no Itamaraty, que não estava prevista.



Ele foi recebido com pompa no Palácio do Planalto, com tapete vermelho e recepção feita pela guarda presidencial feita pelos Dragões da Independência. Após a reunião, Guaidó e Bolsonaro farão uma declaração conjunta à imprensa.



O líder venezuelano também deve visitar os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).