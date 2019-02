Enquanto passa a banda mole

Fina ironia

A UDR voltou

A aulinha

Imperativo

Termômetro

Pinga Fogo

foto

Não é mole não ver a banda passar sem conseguir trazer uma boa notícia na política. Enquanto a maior parte dos brasileiros está no vermelho no banco, a Marisa Rosas, do PRB, custou só R$ 3,7 mil por cada voto que recebeu nas urnas ano passado. A acusação é que ela foi “candidata laranja”. A Banda Mole é multicolorida com sua irreverência, mas não contava com uma adversária que nem rosada ficou até quando admitiu esta história toda na TV.E olha que a irreverente banda saiu às ruas enquanto o governo federal ainda conta os votos para adiar a sua aposentadoria. Não da banda, que fique bem claro. Dos brasileiros mesmo. Por enquanto, a própria calculadora do Palácio do Planalto informa que ainda falta convencer uma coleção de deputados e senadores.Isso significa que a Banda Mole terá de desfilar só depois de fazer um ensaio em Chicago, na University considerada referência mundial no pensamento liberal e onde Paulo Guedes obteve PhD, além de ter sido fundador de banco e agora é o ministro da Economia de Bolsonaro. Se ele diz o óbvio, que a reforma da Previdência reduz gastos públicos, a coluna avisa que do outro lado aumenta o tempo para você conseguir se aposentar.O jeito é mudar de assunto, afinal, o pré-carnaval é multicolorido, mas a cor alaranjada prevaleceu na política, diante do caso envolvendo o ministro do Turismo do governo Jair Bolsonaro, Marcelo Álvaro Antônio (PSL). A novidade é que ele agora é acusado no Ministério Público Eleitoral de ter formado um esquema de candidaturas laranjas. Agora chega mesmo.Já que Bolsonaro caiu no samba, ou melhor, na calculadora do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência, Onix Lorenzoni, desafinou na promessa de não fazer o toma lá dá cá que tanto o presidente atacou na campanha.Previdente com a reforma, Onix ligou a calculadora para mapear os cargos de livre nomeação, leia-se, os tais comissionados, sem concurso público. Pretende, com isso, o “toma lá” seus cargos e “da cá” os votos que o governo precisa. Afinal, nunca é demais repetir: são necessários nada menos que 308 votos na Câmara dos Deputados e 49 votos no Senado.A propósito, o aviso de que o governo não tem ainda os votos necessários foi do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), cuja calculadora certamente não deve estar errada, embora o democrata tenha tucanado ao dizer que há um sentimento da maioria dos parlamentares de votar a reforma.Enfim, se telefonar não ofende, mesmo em pleno domingão, será que foi por este aviso que o ministro Onix Lorenzoni prometeu ficar pendurado nele hoje? Depois de ir à missa rezar para conseguir os votos necessários? Melhor é esperar para ver e crer.“Acho que tem que fazer esse banco de talentos. É um nome bacana, né?” A frase é do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Se ele estava afiado teve ainda mais de declarações suas com fina ironia: “Só colocaram outro nome: banco de talentos”. E já que não ofende, emendou a pergunta: “Será que no outro modelo as pessoas não tinham talentos?”. Ele próprio respondeu à pergunta que fez: “As pessoas também tinham talento antes”. É claro que, mesmo aliado, a fina ironia tinha endereço certo. O presidente Jair Bolsonaro (PSL), óbvio.Fazia tempo que a União Democrática Ruralista (UDR) não era notícia, mas o governo federal trouxe de volta diante do secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antonio Nabhan Garcia, integrante dela. E junto com ele a necessidade de atacar o que trata como “maldição de viés político e ideológico”. Ele próprio explica: “Minha função aqui é tentar reverter a forte influência política e ideológica, principalmente no Incra”. A queixa Nabhan Garcia explica: “Hoje, o maior latifundiário do país é o índio”.Ele é Novo, tem tempo ainda para aprender. Afinal, a Escolinha do Professor Romeu pretende discutir a relação com a imprensa. Se o professor será o marqueteiro da campanha eleitoral no ano passado, pelo jeito o tema deve tratar de volta os argumentos que usou na disputa pelo governo. Naquela que, a meu ver, nem precisava de marqueteiro, já que o senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) teve menos votos no segundo turno do que no primeiro e o governador Fernando Pimentel (PT) não conseguiu passar para a segunda etapa da eleição.É tudo aquilo que se impõe sem discussão possível, um mando que parte de alguma autoridade constituída ou ainda que exprime uma ordem. Por que tudo isso? Melhor deixar a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, deixar claro e evidente: “No que respeita às informações carreadas pela autoridade policial, tem-se que os elementos suscitados se prestam a reforçar os fatos e fundamentos que ensejaram o acautelamento preventivo do acusado, mormente o risco à ordem pública, razão pela qual se faz imperativa a manutenção da prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza”. O Paulo Preto, operador dos tucanos.Já que falamos no presidente do Senado, vale ressaltar que ele pretende respeitar todos os prazos e dar espaço à oposição questionar. Calma, nada a ver com o plenário. É a tal comissão de nome não tão sugestivo assim, mas se trata de comissão especial para acompanhar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O objetivo é que os deputados sintam qual é o “termômetro” do Senado. Ainda bem que será terça-feira. Afinal, amanhã, a sessão no Senado começa às 14h com os oradores de sempre: Paulo Paim (PT-RS), Álvaro Dias (Pode-PR) e Izalci Lucas (PSDB-DF).. É informação oficial da Assembleia Legislativa (ALMG): “Deputados que possuem imóvel em Belo Horizonte, ou que tenham sido proprietários de imóvel na capital nos 12 meses que antecedem o início do mandato, não receberão o auxílio-moradia”.. Uai, antes os deputados estaduais recebiam mesmo tendo casa própria em Belo Horizonte? Então, um registro: no meio do caminho tem o Conselho Nacional de Justiça, tem o CNJ no meio do caminho. Não fosse isso…. “Atenção, Venezuela: anunciamos oficialmente que o primeiro carregamento de ajuda humanitária entrou agora em nossa fronteira com o Brasil. É uma grande conquista, Venezuela!” O anúncio foi feito pelo autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó.. Enfim, as notícias só tratam do pouso forçado da Embraer diante da fusão com a Boeing, o Magazine tem o seu valor de mercado aumentado em R$ 3 bilhões na bolsa de valores e o secretário de Previdência, Rogério Marinho, diz que vai antecipar a idade mínima dos militares.... ...o jeito é tratar do desfile da Banda Mole, que trouxe ritmos como funk, axé, sertanejo e o último da lista é o samba tratando do Fabrício Queiroz (), aquele encrencado na Justiça e que era assessor do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), o jeito é ficar por aqui.