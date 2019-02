Líder do governo apela para deputados mudarem convocação de ministro da Defesa

O líder do governo na Câmara, major Vitor Hugo (PSL-GO) fez um apelo em plenário na tarde desta terça-feira, 19, para que os deputados transformem um requerimento de convocação do ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, em convite para que ele vá ao Congresso explicar porque um general brasileiro foi nomeado para coordenar o Comando Militar Sul nos Estados Unidos.



O PDT conseguiu emplacar na pauta de votações do plenário da Câmara desta terça-feira o requerimento. De acordo com Vitor Hugo, o ministro está à disposição para "conversar formalmente ou informalmente" com os deputados sobre a questão. Ele afirmou ainda que a indicação do general para o posto nos EUA é uma função administrativa e "não fere a soberania nacional". "Por isso faço essa solicitação para que o requerimento se transforme em um convite", disse.



O Exército designou na semana passada o general-de-brigada Alcides Valeriano de Faria Júnior, hoje chefiando a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, de Ponta Grossa (PR), para o cargo. O Comando Militar Sul americano coordena os interesses estratégicos e militares dos Estados Unidos na América do Sul, na América Central e no Caribe.



Faria Júnior será subcomandante de interoperabilidade do Comando Sul, responsável por ajudar a comunicação entre forças na região.