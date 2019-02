No mundo real não existe nenhuma crise dentro do governo, diz Moro

Um dia depois de o porta-voz do governo de Jair Bolsonaro, Otávio Rêgo Barros, confirmar a exoneração do ministro Gustavo Bebianno da Secretaria-Geral da Presidência, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, disse que a gestão Bolsonaro não vive um momento de crise.



Bebianno é o protagonista da maior crise nos primeiros meses do novo governo, suspeito de irregularidades em campanhas do PSL e envolvido em rusgas com um dos filhos do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PSL-RJ).



"No mundo real não existe nenhuma crise dentro do governo. O governo está apresentando projetos", disse Moro. "No mundo real, na minha avaliação, e desculpe se isso parece laudatório do atual governo, o governo tem sido absolutamente exitoso nas propostas e projetos que tem apresentado."



O ministro falou com jornalistas logo após formalizar a apresentação dos projetos de lei "anticrime" à Câmara dos Deputados. A afirmação foi feita em coletiva de imprensa, ao lado do ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. "Hoje é um projeto consistente, amanhã vai ser apresentado o projeto da nova Previdência absolutamente consistente."