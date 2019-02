Presidente do Senado pede cautela na apuração sobre votação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AL), disse nesta quarta-feira, 13, que é preciso ter cautela na apuração da votação à presidência da Casa, ocorrida no dia 1º. Ele afirmou que conversou rapidamente com o corregedor do Senado, senador Roberto Rocha (PSDB-MA), e que ele solicitou a contratação de um perito para auxiliar na investigação.



Na votação que acabou anulada, foram computados 82 votos, mas o Senado possui apenas 81 membros. "Vi na imprensa que a corregedoria tinha a possibilidade de ter seis nomes (suspeitos de ter colocado dois votos na urna), disse Alcolumbre. "Acho que a corregedoria tá fazendo o trabalho dela", afirmou.



O presidente do Senado deve conversar nesta quinta-feira, 14, com Rocha para saber mais detalhes da investigação.