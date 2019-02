Bolsonaro se reúne com subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil no Alvorada

O presidente da República, Jair Bolsonaro, está reunido no período da tarde desta quarta-feira, 13, com o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Oliveira, no Palácio da Alvorada. Oliveira costuma auxiliar o presidente na assinatura de documentos, como decretos e medidas provisórias.



O presidente chegou à residência oficial por volta das 15 horas.



Pouco antes, na Base Aérea, foi recebido pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e pelo vice-presidente Hamilton Mourão.



Heleno acompanhou Bolsonaro até o Alvorada e ficou por cerca de 40 minutos.