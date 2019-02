Bolsonaro recebe visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles

O presidente Jair Bolsonaro recebeu neste sábado, 9, no Hospital Israelita Albert Einstein, a visita do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A imagem do encontro foi publicada por Salles no Twitter e retransmitida pelo presidente nas redes sociais.



"Grande alegria em vê-lo firme e bem disposto", disse Salles, na publicação. "Um forte abraço e bom trabalho, ministro", respondeu Bolsonaro.



Carlos Bolsonaro, filho que acompanha a recuperação do presidente no hospital, afirmou pela mesma rede social que teve a oportunidade de "bater um breve papo e escutar alguns planos" de Salles.



Bolsonaro está internado desde 27 de janeiro no Einstein, onde se recupera de cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal. Boletim médico divulgado no fim da tarde relata que o presidente segue "sem febre e com boa evolução clínico-cirúrgica" e que começou a dieta cremosa com "ótima aceitação".



A reintrodução gradual da alimentação é apontada por especialistas como fundamental para recuperação da saúde do presidente. Na quarta-feira à noite, ele foi diagnosticado com pneumonia e começou tratamento com novo antibiótico. Não há, porém, previsão de alta.



O boletim médico deste sábado diz que o "quadro pulmonar de Bolsonaro está em regressão e houve melhora dos exames laboratoriais".