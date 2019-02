Bolsonaro está bem humorado e segue de perto temas do governo, diz ministro

O presidente Jair Bolsonaro está bem humorado e acompanhando de perto os temas do governo, informou na tarde desta sexta-feira, 8, ao jornal O Estado de S. Paulo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Ele esteve mais cedo no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, despachando com o presidente. Acompanhava o subchefe de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Jorge Antonio de Oliveira Francisco.



Tarcísio foi tratar de uma norma para inspecionar quem trabalha nos aeroportos brasileiros. Mas, segundo relatou, Bolsonaro despachou vários outros assuntos.



"Passou recomendações e diretrizes. Está acompanhando tudo. Saí, além de otimista, impressionado. Ele tem um vigor físico impressionante", informou o ministro.