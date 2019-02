Planalto: Visitas a Bolsonaro estão restritas, não proibidas

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 8, que as visitas ao presidente Jair Bolsonaro "estão restritas, mas não proibidas". Ele admitiu ainda que ministros venham a encontrá-lo nos próximos dias, mas que não há agenda prevista para este fim de semana.



A declaração foi feita em resposta ao questionamento do motivo pelo qual a primeira visita de ministro a Bolsonaro foi feito pelo titular da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. "Foi uma questão de oportunidade", disse.



Bolsonaro e Tarcísio discutem o programa nacional de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícita. "Eles vão conversar para posterior promulgação de nova legislação", afirmou Rêgo Barros.



Em toda a coletiva, o porta-voz manteve o tom otimista em relação ao estado de saúde de Bolsonaro. "Por ele, receberia alta hoje mesmo", disse, sorrindo. "Estou convencido que os médicos só liberarão o presidente quando ele tiver capacidade de sair do hospital pela porta da frente."