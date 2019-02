Bolsonaro vai ser tratado com antibióticos por mais 6 dias, diz porta-voz

O porta-voz da Presidência da República, Otávio do Rêgo Barros, evitou cravar nesta sexta-feira, 8, uma data para a alta do presidente Jair Bolsonaro, embora tenha reconhecido que a saúde dele está melhorando. De acordo com Rêgo Barros, o presidente vai ser tratado com antibióticos por mais seis dias. "Ao ser agregado um novo antibiótico, são sete dias a mais, a partir da primeira administração, que foi ontem", explicou.



Bolsonaro foi diagnosticado com pneumonia na quarta-feira, 6, por meio de exames laboratoriais e de imagem.



Na quinta-feira, 7, ao Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o médico Antonio Luiz Macedo admitiu que o presidente iria ficar mais, pelo menos, "cinco a sete dias" no hospital.