Apesar de reforma, governo Zema não prevê fim da escala de pagamento para servidor

Cidade Administrativa (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Anunciada como forma de economia pelo governador Romeu Zema (Novo), a reforma administrativa não será suficiente para acabar com atraso no pagamento dos cerca de 600 mil servidores públicos. O secretário da Fazenda, Gusttavo Barbosa, afirmou, nesta terça-feira, que a escala continua sendo praticada por tempo indeterminado, sem previsão de que os contracheques voltem a ser pagos no 5° dia útil.Ainda não foram divulgadas as datas do pagamento do salário de fevereiro, relativo ao mês trabalhado em janeiro."Vamos lembrar que tenho uma folha de mais de R$ 3 bilhões por mês e a gente está falando de uma economia de R$ 1 bilhão em 4 anos", argumentou.Segundo o secretário da Fazenda, a reforma administrativa enviada Assembleia é na realidade uma otimização de gastos. "A gente ainda precisa fazer muito mais para remodelar este pagamento com escala Por enquanto vai permanecer a forma que está colocada", afirmou.Questionado sobre a expectativa do funcionalismo em relação aos salários, o secretário disse que a primeira coisa que o cidadão pensa é em ter um melhor serviço prestado. "Com relação ao servidor não temos como mudar por enquanto lembrando do Caos financeiro que está o estado", reforçou.