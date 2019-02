PF mira em servidores de Alagoas por desvio de R$ 4,5 milhões

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 5, a fase ostensiva da Operação Narandiba em Alagoas. A ação tem como objetivo desarticular um grupo criminoso responsável por lavagem de dinheiro e fraude licitatória no Estado.



São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão na capital, Maceió, e nas cidades de Rio Largo, Pilar e São Luís do Quitunde. Também foram estabelecidas medidas cautelares de suspensão do contrato e afastamento dos servidores envolvidos nos desvios de recursos públicos.



As investigações apontaram que os servidores teriam movimentado quantias consideráveis, na ordem de R$ 4,5 milhões, sem origem conhecida, além de efetuar saques na boca do caixa de valores da Prefeitura de Pilar. A movimentação não teria seguido as etapas legais da despesa pública.