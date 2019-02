Alcolumbre convoca reunião de líderes partidários no Senado

Senador David Alcolumbre (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

O presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), marcou para hoje (5) a primeira reunião de líderes da legislatura que se iniciou na última sexta-feira (1º). Segundo o presidente, dois temas estarão na pauta do encontro: as medidas propostas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, para combater a corrupção, o crime organizado e os crimes violentos e a a reforma da Previdência.Alcolumbre disse que serão criadas comissões especiais de senadores para acompanhar as duas propostas. Essas comissões, conforme o presidente do Senado, vão acompanhar as discussões na Câmara - Casa que dá início à tramitação de proposições do Executivo - para adiantar os trabalhos.Para Alcolumbre, os senadores deverão dar prioridade à reforma da Previdência, para equilibrar as contas da União, dos estados e dos municípios. "A reforma da Previdência é uma bandeira do Brasil. Os estados estão sofrendo e, muitas vezes, não têm condições de pagar a folha de pagamento, mas o Parlamento não vai abrir mão de nossa prerrogativa de discutir e aprimorar esse projeto", argumentou.A reunião de líderes também deverá tratar das investigações sobre a primeira votação para a presidência do Senado, que foi anulada porque foram depositados 82 votos na urna. A investigação foi pedida pelo senador Major Olímpio (PSL-SP). Após o cancelamento da votação, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) retirou sua candidatura, e Alcolumbre foi eleito no primeiro turno.Conforme a Secretaria-Geral da Mesa do Senado, até o momento, dez dos 16 partidos com representação no Senado indicaram os líderes: Eduardo Braga (MDB-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Alvaro Dias (PODE-PR), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Daniella Ribeiro (PP-PB), Weverton Rocha (PDT-MA), Major Olimpio (PSL-SP), Eliziane Gama (PPS-MA), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Jorginho Mello (PR-SC). Não indicaram líderes o PSDB, o PT, a Rede, o Pros, o PRB e o PSC.