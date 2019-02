Davi Alcolumbre coloca dois aliados na cerimônia de abertura do Congresso

O presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre (DEM-AP), convidou dois importantes aliados para compor a Mesa durante sessão de abertura dos trabalhos legislativos: os senadores Simone Tebet (MDB-MS) e Izalci Lucas (PSDB-DF). Segundo fontes contaram ao Broadcast Político, os dois não têm cargos que justifiquem a presença na mesa diretora e a decisão de colocá-los lá foi do próprio Alcolumbre.



Os senadores se tornaram aliados próximos do democrata na campanha pela eleição da Presidência do Senado. Simone chegou a bater de frente com o candidato de seu partido, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), para apoiar Davi. Simone é, inclusive, um dos nomes cotados para assumir a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no Senado.