Fraude em votação é sintoma de depravação ética do Senado, diz Álvaro Dias

Para o senador Alvaro Dias (Pode-PR), o indício de fraude na eleição para a Presidência do Senado é "sintoma de depravação ética" da Casa.



Ele disse que ia protocolar um pedido de investigação mas decidiu apoiar o que já foi feito por Major Olímpio (PSL-SP). Para Dias, se for apurado que houve uma fraude cometida por um senador, isso poderá levar à cassação.



No sábado, 2, a primeira tentativa de eleição para presidente do Senado foi anulada depois que foi constatado que havia um voto a mais do que o número de votantes na urna.