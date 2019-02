Álvaro Dias pede que presidência do Senado retire sua candidatura

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) retirou a sua candidatura à Presidência do Senado ao discursar no plenário da Casa. Ele também defendeu a chamada nova política.



"Estou renunciando agora para atender a uma aspiração nacional. A renúncia não é fácil. É um ato de covardia, mas neste momento, é um ato de desprendimento", anunciou o senador. Ele explicou que a decisão foi tomada para que a pulverização de candidaturas não acabasse beneficiando a eleição de Renan Calheiros (MDB-AL) para o comando do Senado.



"A população brasileira, Renan, não quer a sua Presidência no Senado", afirmou.



Álvaro Dias disse ainda que a população brasileira mostrou nas urnas que quer renovação na política. "Aqueles que pensam que a velha política foi varrida pelas urnas, se equivocam. A luta continua", disse.