No Plenário, Collor diz que tem experiência para presidir Senado

- O senador Fernando Collor (PROS-AL) defendeu sua candidatura à Presidência do Senado afirmando que tem experiência para exercer o cargo. "Tudo que proponho já tive condições de demonstrar como prefeito, governador e presidente", disse durante seu discurso que antecede a votação.



Collor, que sofreu a abertura de um processo de impeachment quando era Presidente da República, afirmou conhecer as necessidades do governo "não por observações, mas por experiência in loco", disse.



Em discurso como candidato, José Reguffe (Sem partido-DF) propôs reduzir número de assessores parlamentares e salários. Ele afirmou que o Senado é pouco ágil e decepciona a sociedade brasileira.