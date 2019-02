Bolsonaro deseja a Maia 'sucesso e sabedoria'

Minutos após parabenizar Rodrigo Maia (DEM-RJ) pela reeleição à presidência da Câmara, o presidente Jair Bolsonaro usou novamente o Twitter para desejar ao deputado "sucesso e sabedoria".



"Os deputados eleitos escolheram hoje o novo presidente da Câmara Federal. Desejo-lhe sucesso e sabedoria, para que a população brasileira seja a voz soberana e que seus anseios prevaleçam dentro do parlamento, em prol do nosso Brasil e de nossa democracia", escreveu o presidente na rede social. Bolsonaro segue internado em São Paulo, no Hospital Israelita Albert Einstein.