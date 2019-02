Maia: Câmara precisa de modernização na sua relação com sociedade

Após se reeleito presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia reafirmou em discurso, ao assumir o controle da mesa, que a Casa terá muitos desafios nessa legislatura, na tentativa de votar reformas e modernizar a relação com a sociedade e a legislação brasileira.



"A Câmara precisa de modernização na nossa relação com sociedade, simplificar leis e comandar reformas de forma pactuada com prefeitos e governadores", afirmou ele.



Maia reforçou que pretende dialogar com esquerda e direita e representar "todos os 513 deputados que tomaram posse hoje".



Eleito, Maia dá sequência às votações para a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Às 21h42, todos os cargos já haviam sido selecionados, com exceção da 2ª vice-presidência, que passaria por votação em segundo turno. Na 1ª vice-presidência foi eleito Marcos Pereira (PRB-SP) e como 1ª secretaria-geral da mesa, Soraya Santos (PRB-SP).